Trasportava 700 chili di rifiuti pericolosi, denunciato dai carabinieri a Firenze

Un cittadino marocchino è stato denunciato a Firenze per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. L'uomo, infatti, è stato sorpreso dai carabinieri forestali alla guida di un camion mentre trasportava elettrodomestici fuori uso, senza però avere l'autorizzazione per spostare rifiuti speciali.

Il camionista trasportava settecento chili di scarti, tra cui tre lavastoviglie, quadri elettrici di tipo industriale, un motore a scoppio e numerosi cavi. Al controllo dei carabinieri, sarebbe emerso che il carico era difforme a quanto dichiarato nella dichiarazione di tracciabilità e che il camionista non era abilitato dall'iscrizione all'albo al trasporto dei rifiuti speciali.

Oltre alla denuncia per il conducente, è scattato anche il sequestro dell'autocarro e dei rifiuti.