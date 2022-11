Vende alcol a minori, chiuso per 10 giorni locale a Lucca

Il Questore della provincia di Lucca, in data 18.11.2022, ha disposto, per 10 giorni, la chiusura ex art. 100 Tulps di un locale del centro di Lucca, in quanto lo scorso 11 novembre gli operatori della Polizia di Stato hanno accertato che i dipendenti del predetto locale avevano venduto, in due distinte occasioni, bevande alcoliche a minori di anni 18. La predetta attività, già in passato, era stata sanzionata per simili violazioni alle normative che regolano la materia e destinataria di analogo provvedimento di sospensione delle autorizzazioni.