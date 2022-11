Morelli (M5S) replica: "Pilastri non poteva intervenire da regolamento"

A seguito di quanto erroneamente sostenuto dal consigliere Leonardo Pilastri in merito ad una mia

presunta errata applicazione del Regolamento comunale in sede di Commissione Garanzia e Controllo

tenutasi in data 14 novembre 2022, non per dar seguito ad una speciosa diatriba ma al solo fine di tutelare la mia persona e il mio ruolo di Presidente di Commissione, si rende necessario chiarire alcuni punti del Regolamento comunale forse a lui sconosciuti o poco chiari, basandomi non su sterili supposizioni ed interpretazioni, bensì appellandomi direttamente alla Delibera riguardante la formazione della Commissione Garanzia e Controllo e agli articoli inerenti ivi contenuti.

1)IL CONSIGLIERE LEONARDO PILASTRI NON RIVESTENDO LA CARICA DI COMMISSARIO NON AVEVA IL DIRITTO DI INTERVENIRE DURANTE I LAVORI DELLA COMMISSIONE, POTENDO PARTECIPARVI SOLO COME UDITORE.

2) LEONARDO PILASTRI NON È COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE GARANZIA E CONTROLLO

Ai sensi dell’art. 22, comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale disciplinante il funzionamento della Commissione Garanzia e Controllo: ‘’il Consiglio comunale, ai sensi dell’art 37 comma 3, dello Statuto, istituisce la Commissione consiliare di garanzia e controllo, composta con le stesse modalità delle Commissioni permanenti”, rinviando quindi la sua composizione all’art 18 dello stesso Regolamento, secondo cui:

al comma 2: “Le Commissioni consiliari sono composte da sette membri”.

In particolare, i commissari della Commissione Garanzia e Controllo sono:

1. Presidente Fabrizia Morelli (Movimento 5 Stelle);

2. Vicepresidente Federica Banti (Orgoglio Fucecchiese);

3. Alberto Cafaro (PD);

4. Raffaella Castaldo (PD);

5. Sabrina Mazzei (PD);

6. Gianmarco Porciani (Lega);

7. Sabrina Ramello (Forza Italia- Centrodestra per Fucecchio).

A seguito di questo ulteriore comunicato, resosi necessario per tutelare la mia persona, il mio operato e la mia autorità della Commissione, non risponderò ad altre provocazioni o comunicazioni ritenendo di aver definitivamente chiarito la questione. Ho inoltre già inviato tutto al mio personale Legale.

Fabrizia Morelli - Presidente della Commissione Garanzia e Controllo, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Fucecchio, Consigliera Comunale Movimento 5 Stelle