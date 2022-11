Deve scontare 2 anni per maltrattamento: arrestato a Pisa

Nella giornata di ieri la Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura ha tratto in arresto un cittadino tunisino 44enne, residente a Pisa, destinatario di ordine di carcerazione emesso in data 10 novembre dalla Procura Generale presso la Corte d’ Appello di Firenze, a seguito di condanna alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione.

Il medesimo è stato ritenuto, dal Tribunale di Pisa prima e dalla Corte d’ Appello di Firenze in seconda istanza, colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso tra il 2015 ed il 2016 nei confronti della sua ex compagna a Pisa.

La condanna iniziale, a 3 anni e 2 mesi, era stata ridotta a 2 anni e 7 mesi deducendone il presofferto, ovvero il periodo di custodia cautelare cui era stato in precedenza sottoposto. L’ uomo era stato cercato dai poliziotti sia venerdi che sabato presso i suoi ultimi domicili conosciuti ma anche nei luoghi cittadini frequentati dalla comunità nordafricana, ma infruttuosamente; ieri, avendo evidentemente constatato che non poteva sfuggire ancora per molto alle ricerche, ha deciso di costituirsi in Questura.

Il poliziotto di guardia ha avvertito i colleghi della Squadra Mobile che lo hanno preso in carico e, dopo la notifica del provvedimento, lo hanno accompagnato in carcere, dove sconterà la pena comminatagli.