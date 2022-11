'Due passi nella Valdelsa fiorentina', inaugurata la mostra con gli scatti di Bastianoni

“Due passi nella Valdelsa fiorentina”. Si chiama così la mostra inaugurata ieri, domenica 20 novembre, a Palazzo Pretorio a Certaldo (FI), organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino con il contributo dell'Ente Cambiano. L’esposizione, che raccoglie oltre cento scatti del fotografo castellano Roberto Bastianoni, sarà visitabile fino all’8 gennaio 2023.

Roberto Bastianoni ha alle spalle oltre sessant’anni di attività come fotografo professionista. Il suo inconfondibile stile lo ha reso conosciuto, soprattutto per gli scatti nel settore della moda e nella pubblicità. Le opere esposte nella mostra sono state realizzate durante il periodo del lockdown del 2020, quando, con il suo inseparabile smartphone, ha immortalato le bellezze del territorio: non solo Certaldo, ma anche Castelfiorentino, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli, riscoperti attraverso punti di vista e angoli nuovi.

“È un piacere per noi poter ospitare queste fotografie – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Certaldo Clara Conforti -, che sono un vero e proprio viaggio nel nostro territorio, troppo spesso dimenticato o dato per scontato. Sono le prime immagini paesaggistiche di Bastianoni, questo rende la mostra molto speciale. Abbiamo la possibilità di vedere il talento di questo acclamato professionista da un profilo inedito. Tornato nelle campagne che aveva abbandonato per tanto tempo, è l’autore stesso a osservare i nostri luoghi con occhi diversi e a regalarci una prospettiva completamente nuova”.

Orari e informazioni. L’esposizione è visitabile fino all’8 gennaio 2023, nell'orario di apertura dei musei comunali: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 16:30; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la biglietteria di Palazzo Pretorio chiamando il numero 0571 661219.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa