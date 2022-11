Festival della Salute: controlli senologici gratuiti all'AouS

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in occasione del Festival della Salute che si terrà a Siena dal 24 al 27 novembre, ha organizzato una giornata di prevenzione senologica rivolta a tutte le donne che non hanno mai fatto indagini senologiche o che non hanno effettuato esami senologici da più di un anno.

L’iniziativa, nata da un’idea del Comitato di partecipazione aziendale dell’Aou Senese, si svolge grazie alla partecipazione della Senologia, diretta dalla dottoressa Federica Fantozzi, e della Chirurgia oncologica della mammella, diretta dal professor Donato Casella.

«La prevenzione è importante – spiega Dafne Rossi, presidente dalla onlus Serena, gruppo di aiuto per le donne operate al Seno e coordinatrice del Comitato di partecipazione Aou Senese – e questa iniziativa è un’ulteriore opportunità per le donne, oltre a quelle previste dagli screening periodici, per dedicare massima attenzione alla propria salute, perché anche un semplice controllo può salvare la vita. Ringrazio la direzione aziendale e i professionisti dell’ospedale, sempre disponibili su queste iniziative, e gli organizzatori del Festival per aver inserito questa opportunità all’interno del programma della manifestazione».

Le visite senologiche saranno effettuate negli ambulatori della Senologia al lotto 4, piano -5, con le seguenti modalità: per le pazienti di età inferiore ai 40 anni sarà effettuata contestualmente l'ecografia; per le donne sopra i 40 anni sarà effettuata la mammografia. E’ necessario prenotare, fino ad esaurimento dei posti disponibili, chiamando il numero verde 800 180992, dalle ore 14:30 alle 15:30, da lunedì 21 novembre fino a venerdì 25 novembre.

Fonte: AOU Siena