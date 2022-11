Il Gialloblu Castelfiorentino cade in volata sul parquet del Basket Certaldo: 57-55 il finale a Canonica

A distanza di sette giorni dal primo acuto stagionale ai danni del Montesport, non arriva il bis per il Gialloblu Castelfiorentino che nel derby esterno sul parquet della Virtus Certaldo cade in volata per 57-55. Una sconfitta che brucia, soprattutto per il modo in cui è maturata, dopo che i ragazzi di coach Dario Chiarugi hanno toccato anche il +10 nella terza frazione salvo poi non riuscire a gestire il vantaggio nell’ultimo quarto. Rinviato, dunque, l’appuntamento con il primo squillo lontano dal PalaBetti. Da segnalare, inoltre, la prolungata assenza di Alessio Caggiano, il cui infortunio al ginocchio costringerà il n.10 gialloblu ad uno stop più lungo del previsto: a Caggia l’abbraccio di tutti noi.

Avvio di gara subito punto a punto, con le squadre che conducono il primo quarto a braccetto fino a chiudere il periodo in perfetta parità: 13-13 al 10′. La seconda frazione prosegue con mini allunghi ora da una parte ora dall’altra senza che nessuna delle due formazioni riesca a prendere vantaggi consistenti, finchè il Gialloblu mette la testa avanti e va al riposo lungo sul 26-30. Al rientro dagli spogliatoi la truppa castellana sposta l’inerzia e prova a scappare toccando anche il +10, vantaggio che però Certaldo ricuce fino al 43-46 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto l’attacco gialloblu si inceppa e gli episodi finali fanno il resto: sul +1, una palla persa innesca l’azione da tre punti dei locali e, nell’ultimo possesso, la tripla della vittoria non va.

Prossimo impegno sabato alle ore 21 al PalaBetti contro la big Laurenziana.

BASKET CERTALDO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 57-55

Tabellino: Mugnaini 2, Flotta 16, Ciampolini 2, Turini 4, Dragoni 6, Cavini 5, Iserani 7, Zampacavallo 4, Talluri J. 9, Talluri T., Buti, Cetti. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 13-13, 26-30 (13-17), 43-46 (17-16), 57-55 (14-9)

Arbitri: Ricciuti di Livorno, Ronda di Collesalvetti

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino