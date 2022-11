L'autrice Sara Bilotti a Montespertoli

Silvia è morta. A Giulia, sua sorella, come ricordo è rimasta soltanto una lunga lettera spiegazzata, che le viene recapitata poco dopo il funerale. Una lettera che la costringe a tornare a un passato doloroso di cui aveva cercato di cancellare la memoria. E che le fa dubitare che Silvia si sia suicidata, come sostiene la polizia.



Nell’ambito della rassegna Leggere Fuori 2022 – Giallo di sera, l’Associazione Culturale La Nottola di Minerva, con il contributo della Biblioteca Comunale Ernesto Balducci di Montespertoli, presenta:



Sara Bilotti – Eden

HarperCollins Italia



L’autrice dialoga con Stefano Miniati

Letture a cura di Fulvio Cauteruccio



Mercoledì 23 novembre, ore 18.00, Centro Culturale ‘Le Corti’ – Auditorium – Via Sidney Sonnino, 1