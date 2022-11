Motociclismo, sabato le premiazioni regionali al Ridotto del Teatro

Sabato 26 novembre al Ridotto del Teatro del Popolo si terranno le premiazioni del Campionato Toscano Turismo e del Trofeo Toscano Moto Raid 2022. Una trentina i motociclisti premiati complessivamente per le due competizioni e le varie categorie, che a partire dalle ore 16.00 saranno invitati uno a uno a salire sul palco del Ridotto per ricevere le coppe e le medaglie assegnate in base al posizionamento ottenuto in classifica.



Alla serata, che è promossa dal Comitato Regionale Toscano della Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con il Motoclub Castelfiorentino e il Comune di Castelfiorentino, saranno presenti il Sindaco, Alessio Falorni, e il presidente del Comitato Regionale Toscano FMI, Alessandro Roscelli.



Per il Campionato Toscano Turismo saranno premiati, oltre ai Motoclub, i primi tre classificati (compresi coloro che hanno riportato un punteggio a pari merito) della classifica individuale conduttori e della classifica individuale passeggeri. Per il Trofeo Toscano Moto Raid 2022 i primi tre classificati delle “moto d’epoca”, “moto moderne”, “scooter d’epoca”, “scooter moderni”.



L’ingresso è libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.



“Una bella iniziativa – osserva il Sindaco, Alessio Falorni – per la quale ben volentieri abbiamo messo a disposizione il Ridotto del Teatro, anche in virtù della presenza nel nostro territorio di un MotoClub molto attivo, che ogni anno organizza diversi raduni ed eventi dedicati agli appassionati delle due ruote. Ringrazio pertanto il presidente del Comitato Regionale Toscano, Alessandro Roscelli, per aver proposto – d’intesa con il presidente del Motoclub di Castelfiorentino, Alfiero Stazzoni - il nostro Comune per una cerimonia così importante”.