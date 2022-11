Niente da fare anche a Jesi: ottavo ko dell'Use Computer Gross

Chi sperava che da Jesi arrivassero conferme dopo i passi in avanti visti nel match interno con Rieti si è dovuto ricredere subito. I 30 punti incassati dall’Use Computer Gross nella prima frazione pesano infatti come un macigno sul 93-71 finale che sancisce l’ottava sconfitta dei biancorossi su altrettanti incontri in questo avvio di campionato. L’approccio ha indirizzato subito la partita verso la squadra di casa che, dopo quell’avvio così prepotente, non ha avuto grossi problemi a gestire il match arrivando ad una vittoria comoda. Stavolta ci si è messa di mezzo anche una settimana difficile segnata dalla febbre di cui ha sofferto Casella che, comunque, ha recuperato a tempo di record giocando anche se in condizioni non ottimali. Stesso dicasi per Antonini, in campo seppur non al massimo. Ma, al di là di questo, resta l’amarezza per una gara dalla quale ci si poteva aspettare qualcosa di più e di diverso.

Palla a due e Jesi aggredisce la partita volando sull’8-0 prima che Giannone riesca finalmente a trovare la via del canestro con una tripla a cui, però, ribatte subito dall’arco Gatti. Ancora lui firma il più 11 sul 16-5 che, poco dopo, Merletto trasforma nel 21-7. Jesi vola sul più 17 prima con Ferraro e poi con Cicconi Massi ed al 10’ siamo già su un 30-14 che non ammette repliche. Jesi non molla e con Marulli fissa il più 20 (34-14) e qui arriva la tripla di Antonini per fermare almeno un po’ l’ondata marchigiana. In questa fase l’Use prova a reagire e, ancora con Antonini, arriva fino al meno 13 sul 39-26 ma ecco che Ferraro, Merletto e Rocchi spengono, se mai c’erano, i sogni di rimonta biancorossi col più 21: 47-26. Al riposo le squadre vanno sul 47-28 ed Hidalgo riapre le ostilità andando a segno ma è proprio in questo avvio di terzo parziale che Filippini, dall’area, mette il 61-32, massimo vantaggio. Il passaggio al 30’ è 74-49 e gli ultimi dieci minuti servono solo a certificare il finale di 93-71.





93-71



GENERAL CONTRACTOR JESI

Gatti 9, Cicconi Massi 4, Filippini 10, Merletto 23, Marulli 10, Giulietti 1, Vita, Valentini 6, Ferraro 16, Rocchi 8, Ginesi 5, Konteh 1. All. Ghizzinardi (ass. Francioni-Vitelli)



USE COMPUTER GROSS

Sesoldi, Hidalgo 4, Nwokoye 22, Dal Maso 4, Casella 8, Gianone 15, Mazzoni 1, Cerchiaro 2, Marchioli, Menichetti ne, Baccetti 9, Antonini 6. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)



Arbitri: Doronin e Ricci di Perugia



Parziali: 30-14, 47-28 (17-14), 74-49 (27-21), (19-22)



Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_c_2363/ita3_c/x2223

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa