Sicurezza idraulica a Stabbia e Lazzeretto, gli studi e i progetti in un incontro pubblico

Interverranno esperti del Consorzio LaMMA, di Acque SpA, del Consorzio 4 Basso Valdarno e della Protezione Civile, all’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi per parlare di Sicurezza idraulica. L’iniziativa si terrà Mercoledì 21 Novembre alle ore 21,15 presso il Circolo ARCI “Pietro Tozzini” di Lazzeretto.

“Per la parte sull’Arno, dopo aver aggiornato gli studi dei rischi, ora dobbiamo, insieme agli altri comuni, proporre progetti per i bandi Pnrr- commenta il Sindaco Simona Rossetti- per la parte del Vincio abbiamo affidato 2 anni fa, come comune, dopo aver richiesto un finanziamento ministeriale, lo studio per verificare quali soluzioni per essere più sicuri a Lazzeretto e a Stabbia. Mercoledì presenteremo le prime proposte per poi proseguire con le richieste di finanziamento”.

Per presentare gli studi e i progetti in corso per la sicurezza idraulica nelle frazioni di Stabbia e di Lazzeretto, saranno inoltre presenti i tecnici comunali e i progettisti incaricati.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa