Spara e uccide i suo cane, poi ne dissimula la morte naturale: denunciato

Avrebbe sparato al suo cane uccidendolo. Con questa accusa un cacciatore residente in Val d'Arbia nel senese è stato denunciato dai carabinieri forestali. In base alle indagini svolte sarebbe stato lui a uccidere il suo cane, dissimulandone poi la morte per cause naturali.

I fatti contestati risalgono alla fine di ottobre quando, a seguito della segnalazione di un cittadino, i carabinieri hanno rinvenuto in un bosco nel Senese il cane da caccia morto, con ferite da arma da fuoco nell'area dove solitamente viene installato il 'microchip' per l'identificazione in anagrafe canina.

All'uomo sono stati sequestrati tre fucili di calibro compatibile con i bossoli di cartucce rinvenuti nel luogo dell'uccisione del cane e di una pistola non regolarmente denunciata. Sono stati anche ritirati 7 fucili, oltre 2.000 cartucce e altro materiale esplodente.