Teatro Verdi, debutta la stagione di prosa con Trappola per topi

Debutta la stagione di prosa del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno mercoledì 23 novembre alle 21 con Trappola per topi di Agatha Christie, traduzione e adattamento di Edoardo Erba,

con Lodo Guenzi, Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Tommaso Cardarelli, Andrea Nicolini, Maria Lauria, Lisa Lendaro. La regia è di Giorgio Gallione.

Sarebbe sufficiente il nome di Agatha Christie, giallista di fama mondiale, seconda solo a Shakespeare per opere tradotte. Sarebbe sufficiente il titolo, “Trappola per topi”: dal debutto del 25 novembre 1952 all’Ambassadors Theatre di Londra, per 70 anni ha replicato con successo ininterrottamente. Invece c’è di più: c’è Edoardo Erba uno dei traduttori e drammaturghi italiani più preparati e sensibili, e c’è Lodo Guenzi, che con la stessa grazia è vincente nella musica, in televisione e nella prosa. E Giorgio Gallione: una firma registica che garantisce qualità e ispirazione, basti pensare al bellissimo “La mia vita raccontata male” in cui ha diretto Claudio Bisio, lo scorso anno. “Trappola per topi” è dunque uno spettacolo da non lasciarsi sfuggire.

Da oggi, lunedì 21 novembre, la prevendita dei biglietti per gli spettacoli viene effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14 -18. Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – o scrivere a biglietteria@giallomare.it e info@giallomare.it.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita anche il sabato precedente e il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi dei biglietti sono rimasti invariati: platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12.

Le riduzioni sono previste per persone under 30 “biglietto futuro” over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Prossimo spettacolo in cartellone domenica 11 dicembre Il marito invisibile con di Edoardo Erba è un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, rispettivamente Lorella e Fiamma, ci accompagnano con la loro comicità in un viaggio scottante e attuale.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.