L'Abc sfida Lucca al PalaBetti mentre il Basket Castelfiorentino torna a vincere

Mercoledì 23 novembre, 21.15 al PalaBetti Abc Solettificio Manetti-Basketball Club Lucca

Archiviata la vittoria di Altopascio, è già tempo di pensare al prossimo step.

Nella settimana che propone tre sfide a distanza ravvicinata, domani alle ore 21.15 l’Abc Solettificio Manetti torna nel proprio fortino per ricevere il Basketball Club Lucca nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di andata (arbitri Landi di Pontedera, Montano di Siena). Guidata dal giovane coach Francesco Nalin, che ha preso il timone della squadra dopo la scorsa stagione in qualità di assistente di Tonfoni, Lucca è reduce dal doppio ko rimediato negli ultimi due turni per mano di Prato ed Arezzo, ed ha all’attivo due vittorie fino ad oggi: in casa ai danni di Agliana e in trasferta sul parquet di Synergy. Ma come sempre in questi casi, e a maggior ragione di fronte ad un roster come quello di Lucca, l’errore più grande da fare è proprio quello di affidarsi alla classifica. Perchè tra le fila del Bcl spiccano nomi del calibro di Andrea Barsanti, Tommaso Tempestini e Andrea Del Debbio, che non hanno certo bisogno di presentazioni e che rappresentano tre veri e propri lussi per la categoria. A questi si affiancano colonne portanti come Burgalassi, Pierini, Russo e Lippi. Nomi che fanno della formazione lucchese un team dal grandissimo valore tecnico.

Con Geromin in attesa di sottoporsi alla risonanza magnetica al ginocchio, ancora in forse alcune situazioni che fino all’ultimo momento saranno valutate dallo staff medico gialloblu. Ma al di là dei problemi di infermeria, l’Abc di coach Walter Angiolini scenderà in campo con la consapevolezza di dover assolutamente evitare l’approccio di domenica scorsa e con la volontà di limare gli errori visti nella prima parte della gara contro Altopascio. Il tutto con l’obiettivo di difendere, ancora una volta, il proprio fortino.

Basket Castelfiorentino torna alla vittoria: espugnato 28-53 il parquet dell’Affrico

Era vietato sbagliare, e il Basket Castelfiorentino è stato di parola. Il girone di ritorno si è aperto con un’importantissima vittoria, quella arrivata sul parquet fiorentino dell’Affrico. Le ragazze di Jacopo Giusti hanno rispettato i pronostici e chiuso la pratica sul 28-53 ipotecando una sfida fondamentale per la classifica e per il passaggio alla seconda fase.

Gara subito indirizzata dalle gialloblu che approcciano bene mettendo la testa avanti e chiudendo il primo quarto sul 13-19. Una forbice che si allarga nella seconda frazione, quando la truppa castellana spinge sull’acceleratore per provare a chiudere la sfida quanto prima: al riposo lungo il tabellone segna 21-34. Si riparte con attacchi sterili da entrambe le parti, ma con le gialloblu che riescono a mantenere invariato il vantaggio alla terza sirena (27-40). Un +13 preludio alla fuga definitiva, con la difesa castellana che nella frazione finale blinda il canestro, rimasto inviolato dal campo, e scappa conquistando il primo acuto lontano da casa.

Prossimo impegno venerdì alle 21 al PalaGilardetti contro la Cestistica Rosa Prato.

AFFRICO BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 28-53

Tabellino: Gonzato 17, Banchelli 2, Baldinotti 7, Bellantoni 10, Boldrini 1, Caparrini 6, Aramini 6, Andries 2, Pepi 2, De Felice, Lucchesi. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 13-19, 8-15 (21-34), 6-6 (27-40), 1-13 (28-53)

Arbitro: Lodovichi di Impruneta.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa