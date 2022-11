Auto centra pedoni a Arezzo, ferite tre donne

Un'auto ha travolto tre donne a Arezzo. Nessuna delle ferite è in pericolo, tutte sono state portate in codice giallo dai sanitari all'ospedale San Donato.

Nella mattina di mercoledì 23 novembre le tre donne - di 33, 38 e 42 anni - erano in strada in via Kennedy e stavano attraversando. Un'auto le ha centrate in pieno.

Il conducente si è fermato a prestare soccorso. Sul posto le ambulanze del 118. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.