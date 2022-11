Brenda Barnini replica a Castellacci: "Per il PalaSesa il Comune c'è, come sempre"

La frase di Paolo Castellacci nell’intervista su questo blog circa la disponibilità da parte del suo gruppo industriale di costruire una struttura polivalente a servizio della città non è passata inosservata sia negli ambiti sportivi cittadini che nelle stanze di via Giuseppe del Papa. C’è poi quella frase “mi dicono di no a tutto” che ha colpito anche la sindaca Brenda Barnini che commenta così le parole dell’imprenditore empolese.

“A Paolo, quando dice che lui vorrebbe fare un palazzetto ma il Comune non glielo fa fare, rispondo con un: hai voglia! Ci mettiamo subito ad un tavolo per farlo. Anche perché, dopo l’impegno dell’amministrazione comunale per il nuovo impianto di atletica, la proposta di partenariato pubblico privato che stiamo valutando per la piscina e che speriamo possa essere una buona proposta, adesso manca solo un palazzetto con un numero di posti sufficiente per far giocare le nostre squadre nelle serie che meritano. Quindi avanti tutta, il Comune c’è, così come c’è sempre stato in molte altre occasioni”.

“A questo proposito – prosegue la Sindaca - volevo solo ricordare che nello scorso mandato abbiamo anche finalmente realizzato la bretella di collegamento tra lo svincolo di Empoli Est e il polo tecnologico grazie ad un importante contributo della Regione Toscana. Insomma, l’amministrazione comunale ha dimostrato concretamente la voglia di collaborare e far crescere la nostra piccola Silicon Valley, non ultimo l’importante risultato di aver aperto un Its sull’informatica per risolvere anche il tema della formazione. Quindi, a questo punto, manca davvero solo un bel palaSesa che soddisfi le esigenze della nostra comunità. Noi, come sempre ci siamo”.

Marco Mainardi