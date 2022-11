Arrivano monitor di ultima generazione per il Ferraris-Brunelleschi

Una scuola sempre più digitale per stare al passo con i tempi. Il Ferraris Brunelleschi continua nel suo percorso di innovazione tecnologica e da quest’anno ha dotato le proprie aule di monitor digitali di ultima generazione. I monitor da 65’’ 4K con tecnologia Android e Processore Quad-Core ARM Cortex A73.

La tecnologia di scrittura dei monitor offre un rilevamento del tocco estremamente accurato che agevola un’esperienza di scrittura naturale. Insegnanti e studenti possono scrivere in modo rapido e preciso senza interruzioni utilizzando una penna o le dita fino a 20 punti di tocco simultanei. Ogni monitor include una varietà di strumenti didattici precaricati o scaricabili dal Play Store ufficiale di Google.

Con l’app Promethean Whiteboard si può trasformare istantaneamente il display interattivo in una lavagna bianca illimitata.

L’utilizzo di queste lavagne ottimizza il lavoro dei docenti nel presentare il lavoro da far svolgere alla classe. Infatti per i professori è possibile caricare nella memoria della lavagna un lavoro da eseguire in classe preparato preventivamente, oppure riaprire e continuare un esercizio o un argomento affrontato nelle lezioni precedenti. Gli insegnanti possono così muoversi liberamente in classe o interagire con un dispositivo connesso direttamente dal pannello. Dal canto loro gli studenti hanno la possibilità di interagire direttamente con la lavagna elettronica attraverso apposite applicazioni da installare sui propri device, in modo da rendere la lezione più coinvolgente e interessante.

L’uso di questo strumento è facile e intuitivo: si scrive direttamente con le dita e per cancellare è sufficiente il palmo della mano. Sulle nuove lavagne è possibile scrivere, disegnare, modificare documenti e salvarli per le lezioni successive senza dover ricominciare tutto daccapo come avviene invece per le classiche lavagne.

L’istituto guidato dalla dirigente Grazia Mazzoni ha investito circa 96.000 euro per dotare le aule di questa tecnologia, continuando quel percorso di innovazione iniziato da qualche anno. Da settembre, dopo il nuovo impianto di sanificazione per rendere l’ambiente sicuro dal punto di vista della salute, un’altra novità che permette ai ragazzi di affrontare le lezioni sfruttando al massimo i benefici che la tecnologia mette a disposizione.