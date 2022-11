Il consigliere Q5 Trallori passa a Italia Viva

"Mai rinnegherò i miei valori e ideali e soprattutto la mia storia ma questo è un momento politico difficile per il centro-sinistra, con una destra che è al governo anche e soprattutto per gli errori della coalizione elettorale guidata dal Partito Democratico, sento la necessità di trovare un nuovo approdo che mi dia la speranza che nel prossimo futuro ci possa essere un'alternativa politica delle forze progressiste a questa destra. Un giovane come me, fuori dalle correnti, ha trovato grandi difficoltà a farsi ascoltare da questo PD. In Italia Viva ho trovato invece una casa giovane in cui è la passione per la politica ad animare i tanti ragazzi e ragazze che ne fanno parte e non l’adesione a qualche corrente interna. Un nuovo modo di far politica in cui voglio credere e in cui cercherò di portare il mio contributo e la mia sensibilità sui temi sociali e riformisti con politiche attive sul territorio al servizio dei cittadini. Al Sindaco, che tre anni fa mi ha dato l’opportunità di candidarmi e di venire eletto con la sua lista in Consiglio di quartiere, va il mio ringraziamento. Il mio impegno per il futuro sarà sempre a sostegno della maggioranza di cui faccio parte in maniera leale e costruttiva” – conclude Trallori.