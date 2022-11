Lavori al Ponte sull'Orme, saranno posizionate le travi di acciaio

Si apre una nuova fase per i lavori di realizzazione del ponte sull'Orme, lungo la Statale 67. A partire da oggi, mercoledì 23 novembre 2022, inizia la fase di posizionamento delle travi in acciaio che sosterranno l'impalcato dell'infrastruttura.

Si è infatti conclusa la realizzazione delle spalle in calcestruzzo armato, 'appoggio' del nuovo impalcato, eseguita da una ditta specializzata: la predisposizione di armatura e carpenteria è stata effettuata in più fasi consecutive fino ad arrivare alla realizzazione degli appoggi per le travi.

Entrando nel dettaglio, a essere collocate saranno sette travi in acciaio con profilo ad H, lunghezza 17 metri e altezza 1,2 metri. Le travi, portate sul cantiere empolese suddivise in più trasporti, saranno calate sugli appoggi grazie all'impiego di un'autogrù. Successivamente al posizionamento, gli operai, avvalendosi di idonei sistemi di protezione, provvederanno alla realizzazione dei giunti bullonati di collegamento tra le stesse travi. Ci sarà quindi il varo della struttura al quale seguiranno la posa del solaio a lastre e il getto con la relativa fase di maturazione. A seguire sarà realizzata la pavimentazione stradale in raccordo con la viabilità esistente, comprensiva di carreggiata per i veicoli e spazio destinato al passaggio dei pedoni e saranno predisposte le nuove reti dei sottoservizi. Questo prima di passare alle opere di finitura quali parapetti, segnaletica orizzontale e verticale e altri piccoli interventi necessari per la conclusione dell'opera.