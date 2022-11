Femminicidio, panchina rossa a Cerreto Guidi e uno spettacolo di Cinelli

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si terranno venerdì 25 novembre, a Cerreto Guidi, due iniziative per richiamare l’attenzione su questi temi.

Alle ore 10,00 in Via di Ponzano a Pieve a Ripoli, alla presenza del Sindaco Simona Rossetti, verrà inaugurata una panchina rossa, realizzata in collaborazione con Conad.

Si tratta di un’altra panchina collocata sul territorio comunale come simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e con l’intento di mantenere viva una presenza.

In serata alle ore 21,30 presso la Biblioteca “Emma Perodi” si svolgerà invece uno spettacolo con voci e immagini a cura dell’Associazione culturale “La Maschera” per ricordare i temi della giornata. In programma letture di Stefania Giovacchini, Lucia Lupi, Giuliana Pistolesi, Fausto Prestini, Elisabetta Santini e Maria Grazia Scibetta. Gli interventi musicali sono invece affidati ad Alice Ulivi, al clavicembalo e al soprano Bianca Barsanti.

La regia dello spettacolo (ingresso gratuito), è di Claudio Cinelli.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa