Quasi 20 scuole superiori alla Fiera dell'Orientamento nel Cuoio

La Rete Informagiovani del Valdarno Inferiore in collaborazione con il Comune di Castelfranco di Sotto e di Santa Croce sull’Arno e le scuole secondarie di primo grado “Leonardo Da Vinci” e “C. Banti” organizza per gli studenti delle classi di terze e per i loro genitori la Fiera dell'Orientamento per facilitare la scelta delle scuole superiori. Quest’anno la Fiera dell’Orientamento torna in presenza e vede la grande partecipazione di quasi venti Istituti Superiori.

Venerdì 25 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la scuola media "Leonardo da Vinci" di Castelfranco gli alunni delle classi terze incontreranno con i propri genitori le scuole divisi per gruppi classe quindi. Alle 9.30 sarà la volta della 3°A, alle 10.15 della 3°B, alle 11.00 della 3°C e alle 11.45 della 3°D.

Nel pomeriggio, sempre di venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 la Fiera dell’Orientamento sbarca presso la scuola media succursale a Orentano.

Due saranno anche gli incontri informativi rivolti alle famiglie degli studenti e tenuti dall’orientatrice che ha lavorato in classe: subito dopo la Fiera ad Orentano dalle 17.30 alle 18.30 del 25 novembre, mentre il 1° dicembre a Castelfranco di Sotto dalle 18.30 alle 19.30.

Sia a Orentano che a Castelfranco sarà presente agli incontri anche l’assessore alla Scuola del Comune di Castelfranco di Sotto Ilaria Duranti.

Sabato 3 dicembre all'Istituto Comprensivo “C. Banti” di Santa Croce sull’Arno dalle ore 15.30 alle 18.00 si terrà l’ultimo appuntamento della Fiera dell’Orientamento.

Dalle ore 14.30 alle 15.30 per i genitori delle sezioni A-B-C-D e dalle 15.30 alle 16.30 per i genitori degli alunni della sezione E e delle classi di Staffoli è organizzato un incontro con i genitori a cui prenderanno parte, oltre all'orientatrice che ha lavorato in classe, anche l'assessora alla Scuola del Comune di Santa Croce sull'Arno Elisa Bertelli. Sarà inoltre presente agli incontri anche una mediatrice culturale per aiutare i genitori stranieri nella scelta dei figli.

Durante l’iniziativa gli alunni delle classi terze e i loro genitori avranno la possibilità di chiedere informazioni direttamente alle scuole superiori del territorio sulla loro offerta formativa, sugli orari e sui laboratori.

Nel mese di gennaio la consulente di orientamento sarà a disposizione per i colloqui individuali, per tutti gli alunni indecisi o che necessitano di maggiori informazioni.

Ogni ulteriore informazione la trovate sul sito della Rete Informagiovani del Valdarno www.informagiovanivaldarno.it.