Certaldo illumina il Natale, gli abeti decorati con le opere dei bambini

Si inizia a respirare aria natalizia a Certaldo. Sabato 26 novembre si terrà infatti il primo appuntamento in programma del vario cartellone “Certaldo illumina il Natale”, realizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con associazioni e commercianti del territorio.

Due imponenti abeti spiccano infatti già in Piazza Boccaccio, al fianco della statua del letterato, e nella parte alta della città, davanti a Palazzo Pretorio. Entrambi, così come gli alberi di Via 2 Giugno, saranno decorati con le opere create grazie all’impegno e alla creatività dei bambini delle scuole, insieme ad Associazione Genitori Ragazzi Disabili e Auser verde.

Appuntamento quindi per le accensioni dei due alberi di Piazza Boccaccio e Palazzo Pretorio sabato 26 novembre rispettivamente alle 16:30 e alle 17:30.

“Certaldo illumina il Natale” è realizzato in collaborazione con: Associazione Anthos, Associazione amici a 4 zampe, Associazione centro storico Certaldo alto, Associazione Genitori e Amici Istituto Comprensivo di Certaldo, Associazione Genitori Ragazzi Disabili, Associazione Polis, Auser verde, CCN con Certaldo, Croce Rossa Italiana Certaldo, Gruppo Fiat 500 Valdelsa, Istituto Comprensivo Certaldo, Istituto Maria Santissima Bambina, Misericordia Certaldo, Prociv Arci Certaldo, Proloco Certaldo, Rione Il Vicario.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa