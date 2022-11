Chiusura in bellezza dei concerti di Sant'Andrea in Collegiata

Ultima domenica, 27 novembre 2022, alle 16, per la rassegna di musica sacra, ‘Concerti di Sant’Andrea 2022’, nella meravigliosa Collegiata, in piazza Farinata degli Uberti. Il gran finale della 48esima edizione vedrà insieme, come nella migliore tradizione, la partecipazione della Corale Santa Cecilia, la più antica istituzione musicale della città, diretta da Simone Faraoni, affiancata dalla corale San Genesio e dalla Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato, dirette da Carlo Fermalvento.

In programma la celebre Krönungsmesse “Messa dell’incoronazione”, per soli, coro e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart e La cena del Signore, prima parte dell’oratorio La Passione secondo San Marco di Lorenzo Perosi, straordinario compositore, del quale ricordiamo i centocinquant’anni dalla nascita. L’Orchestra Il Contrappunto, già applaudita nella rassegna in anni precedenti, accompagnerà questa grande compagine corale formata da più di ottanta elementi, con la direzione di Stefano Boddi e le voci soliste di Sevilay Bayöz (soprano), Elisabetta Vuocolo (contralto), Francesco Marchetti (tenore) e Claudio Mugnaini (basso-baritono). L’ingresso è libero.

La rassegna “Concerti di Sant’Andrea” è organizzata dall’associazione "Mons. Giovanni Cavini" e dal Centro studi musicali “Ferruccio Busoni”, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Empoli e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

INFORMAZIONI - Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”

csmfb@centrobusoni.org, 0571 711122 / 373 7899915, www.centrobusoni.org, www.centrobusoni.org/concerti-di-santandrea-2022

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa