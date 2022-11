Doni solidali per il nuovo ospedale Stella Maris

Il Natale è da sempre un momento di incontro nelle famiglie, tra gli amici vicini e lontani e tra le persone che condirono un percorso, una passione, un sogno. Anche IRCCS Fondazione Stella Maris vuole condividere con tutti il suo sogno, quello di dare una nuova casa ai bambini e ai ragazzi che ora popolano i reparti, l laboratori e gli ambulatori dell’Ospedale di Calambrone e costruire finalmente il Nuovo Ospedale nell’area di Cisanello a Pisa.

I tempi non sono favorevoli ma la volontà è quella di far nascere quanto prima questo Nuovo Ospedale dalla forma “leggera” capace di inserirsi in modo armonico nel parco che lo circonda, come un veliero bianco, a ricordare il viaggio del bambino e dei ragazzo nel percorso di cura.

Doni solidali

Così anche questo Natale IRCCS Fondazione Stella Maris offre un’occasione per sentirsi vicini e scambiarsi doni in segno di affetto e vicinanza. E lo fa grazie alla bella e preziosa collaborazione con l’Associazione Amici della Stella Maris Onlus, da sempre a sostegno dell’Istituto, e con l’impresa amica Angiolini, la Casa del Cioccolato di Pontedera.

“Ringrazio l’Associazione Amici di Stella Maris Onlus – dichiara il Presidente, avv. Giuliano Maffei – da sempre vicina al nostro Istituto e ringrazio la famiglia Angiolini, il Sublime del Cacao che per il terzo anno ci permette di condividere con gli amici e le famiglie vicine alla Fondazione Stella Maris un dolce pensiero solidale. La Casa del Cioccolato di Pontedera è una vera impresa amica, con cui abbiamo una collaborazione fondata sui valori solidali e con cui stiamo facendo un percorso di responsabilità sociale importante e bello”.

Grazie a questi amici chiunque può prenotare gli speciali doni di Natale. Con una donazione minima è possibile prenotare confezioni personalizzate e dedicate al Nuovo Ospedale di Stella Maris che Angiolini ha realizzato per le imminenti festività: la scelta va dalle 5 gustose praline alle 15 in un esclusivo cofanetto fino al panettone Angiolini al cacao, uno spettacolo di gusto.

I doni si ritirano solo presso lo store Angiolini a Pontedera.

Qui le prenotazioni: www.fsm.unipi.it/fondazione/natale-solidale

Le cartoline digitali di Natale

Ma è possibile anche ricevere le simpatiche cartoline digitali da scambiare con amici e parenti, condividere sui social o mandare via whatsapp. Basta una donazione libera sul portale https://sostienici.fsm.unipi.it

Il ricavato dei doni solidali va a sostenere il Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi di Stella Maris a Pisa di ormai imminente cantierizzazione.

Fonte: Ufficio stampa