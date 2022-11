Favino, Giachetti e non solo: chi ha vinto il Premio Pinocchio

“Ad ogni edizione del Premio - commenta la presidente dell'Associazione Anna Maria Iacobacci – vediamo crescere la partecipazione e l'entusiasmo della cittadinanza a questo speciale evento che intende celebrare sia l'autorevolezza letteraria dell'amatissimo romanzo “Le avventure di Pinocchio”, sia l'umanità di Carlo Lorenzini, che nella sua opera ha saputo tracciare un insegnamento morale intramontabile e che tanto ha dato lustro alla città di Firenze. Pinocchio vive non solo nella memoria collettiva di tutti noi, che fin da bambini lo portiamo nel cuore, ma cresce insieme alle generazioni presenti e future, accompagnandole per mano alla scoperta di se stesse e del bene, in un percorso di evoluzione personale e collettivo che non potrà mai perdere la propria attualità. Di qui l'impegno dell'Associazione nel promuovere e coltivare a tutti i livelli della società la figura e l'insegnamento che ci ha saputo tramandare Lorenzini, uno dei più incisivi e coinvolgenti narratori di tutti i tempi”.