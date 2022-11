Gassificatore, incontro a Marcignana in vista della manifestazione in piazza

Questa sera è in programma un incontro pubblico in merito all'impianto rifiuti di Alia al Terrafino (detto anche gassificatore) a cura del comitato Trasparenza per Empoli. Si terrà alle 21.15 al circolo Arci di Marcignana. Il punto riguarderà la risposta del Comune alle richieste del comitato e la presenza dei comitati attivi. L'evento sarà anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Trasparenza per Empoli.

Ancora questa settimana, sabato 26 novembre, i cittadini scenderanno in piazza don Minzoni per manifestare 'Sui territori decidiamo noi'. "Una manifestazione pacifica, colorata e apolitica che riunirà tutti i comitati, i cittadini, le cittadine, i loro figli, e tutti coloro che hanno a cuore la tutela e la cura del territorio, della salute e del bene pubblico, uniti dalla voglia di invertire quella prassi ormai consolidata che vede le amministrazioni e i cittadini preoccuparsi del problema solo quando ci si trova di fronte alle conseguenze di un fatto ormai compiuto", spiega il comitato.