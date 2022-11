Buongiorno oggi ringrazio Francesca per questa ricetta gustosa, buona e di stagione che ha come protagonista la polenta. E' un piatto facile da realizzare e anche veloce se prendete la polenta precotta, gli spinaci già pronti e cotti.

Gli gnocchi alla polenta in questa ricetta sono dei medaglioni ma potreste dargli anche la forma dei classici gnocchi, prendendo la polenta e formando dei filoncini e poi tagliandoli a pezzi.

Per realizzare questo ricetta potete anche utilizzare della polenta che vi è avanzata.

Gnocchi di polenta e spinaci con salsa di noci

Ingredienti

250 gr di farina di mais precotta

800 ml di acqua

200 ml di latte

150 gr di spinaci

30 gr di burro

40 gr di grana Padano

Per la salsa di noci

80 gr di noci

1 spicchio di aglio

30 gr di grana padano

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione:

lavate gli spinaci e tagliateli a striscioline. Portate ad ebollizione il latte con l’acqua, salate e versate a pioggia la farina di mais, mescolando con una frusta. Unite gli spinaci e cuocete per 8 minuti circa, continuando a mescolare. A fine cottura unite il burro e metà del grana padano grattugiato. Stendete il composto in una teglia ricoperta con carta forno, livellandola a 1 cm di spessore. Coprite con la pellicola e lasciate raffreddare. Nel frattempo inserite nel bicchiere del frullatore le noci, l’aglio e il grana padano per la salsa. Frullate per alcuni secondi, quindi versate l’olio a filo continuando a frullare, in modo da ottenere una salsa cremosa. Aggiustate di sale e pepe ed eventualmente diluite con poca acqua. Tagliate la polenta a dischetti, potete utilizzare degli stampi da coppapasta o semplicemente di bicchieri, sistemateli in una pirofila da forno imburrata, accavallandoli leggermente. Spennellate gli gnocchi con il burro fuso e spolverizzate con il grana padano restante. Gratinate in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Servite gli gnocchi di polenta accompagnandoli con la salsa di noci.

Francesca

