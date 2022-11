L'ultimo saluto a Nico Carli, a Capraia e Limite i funerali del 49enne

Capraia e Limite è ancora incredula per la scomparsa del concittadino Nico Carli, 49 anni, deceduto in un tragico incidente lunedì 21 novembre. Carli si trovava alla guida del furgone di lavoro quando sarebbe uscito di strada a Lastra a Signa. A seguito degli accertamenti, la salma del 49enne da venerdì 25 novembre alle 15 si troverà nella chiesa cappella della Misericordia di Montelupo Fiorentino per le visite.

I funerali si terranno sabato 26 novembre, alle ore 15, nella chiesa Santo Stefano in Castello a Capraia e Limite. Nico Carli lascia la moglie e due figli, "Rimarrai sempre nei nostri cuori", questo il pensiero di tutti i familiari a cui in queste ore si stringono le comunità di Montelupo e Capraia, dalle quali anche i rispettivi sindaci Paolo Masetti e Alessandro Giunti hanno espresso cordoglio: "La vita, a volte, può essere davvero dura e ingiusta. Da parte mia, dell'Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Capraia e Limite, sincere condoglianze e vicinanza alla famiglia di Nico Carli per questa morte improvvisa che ci lascia senza parole" ha scritto Giunti.