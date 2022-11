'Noi e le Altre', a teatro contro la violenza sulle donne

Domenica 27 Novembre, alle ore 18.00, il Teatro Comunale di S. Maria a Monte accoglie il pubblico con l’incontro Teatrale “Noi e le Altre”, il primo Evento di Comunità della rassegna “DIRE FARE BACIARE Festival di teatro contro-Corrente” 2022/23 in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Un Evento a cura di Teatro di Bo’.

Le parole si raccontano in scena per mettere a nudo la violenza.

“Noi e le altre” è una porta oltre le pareti domestiche.

“Noi e le altre” è una finestra oltre la saturazione mediatica priva di senso.

“Noi e le altre” è un canto corale e ininterrotto sulla differenza di genere.

Guidati da Franco Di Corcia jr, Silvana Isolani e Mattia Pagni tutti i partecipanti saranno coinvolti nella “messa in scena” per condividere il “fare” e l’ “esserci”, per non rimanere in silenzio di fronte alla violenza.

Tutte e tutti siamo chiamati a partecipare.

Si prega di confermare la propria presenza al 351.5944009. L’ingresso all’Evento è a offerta. Tutte le iniziative del Teatro di Bo’ a S. Maria a Monte sono consultabili al link: www.teatrodibo.it/smam.

Fonte: Ufficio stampa