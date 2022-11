Open day al Roncalli di Poggibonsi per presentare l'offerta formativa

Tornano gli open day all’IIS Roncalli di Poggibonsi, quattro pomeriggi in cui l’istituto valdelsano riapre le proprie porte a famiglie, studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado per presentare la propria offerta formativa. Primo open day sabato 3 dicembre, dalle 16 alle 19. Gli interessati ai Corsi Economico, Turismo e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate potranno visitare la scuola, scoprirne i laboratori innovativi e l’offerta formativa. Un’offerta che si caratterizza per un’ampia scelta, con ben otto indirizzi, nei tre settori tecnologico, economico, liceo scientifico delle scienze applicate. Altri appuntamenti sabato 17 dicembre per i corsi Elettronica, Meccanica e Meccatronica e Costruzioni Ambiente e Territorio (C.A.T.), sabato 14 gennaio per i corsi Economico, Turismo e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, sabato 21 gennaio per i corsi Elettronica, Meccanica e C.A.T. Gli orari saranno sempre dalle 16 alle 19.

“Didattica laboratoriale, innovazione, benessere a scuola, adesione alla rete delle scuole green come capofila provinciale, inclusione, mobilità europea, sono le nostre parole chiave, i nostri obiettivi principali che caratterizzano tutta la nostra offerta e la nostra proposta didattica - spiega il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Relativamente al benessere a scuola stiamo lavorando da alcuni anni sugli spazi innovativi, come ad esempio la mediateca Gianni Rodari, perché per star bene a scuola è importante che gli spazi siano accoglienti. Durante gli open day sarà possibile approfondire l’offerta formativa e scoprire tutti i nostri indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing, anche con la nuova curvatura Management dello Sport, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo, per il Settore Economico; Meccanica, Meccatronica, Costruzioni Ambiente e Territorio per il settore Tecnologico, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. La preparazione in uscita permetterà ai nostri diplomati sia di inserirsi nel mondo del lavoro che di proseguire gli studi con percorsi ITS o accedendo a qualsiasi facoltà universitaria.”

Per partecipare agli open day, è necessario registrarsi iscrivendosi all’apposito form reperibile sul sito www.iisroncalli.edu.it nelle sezioni “orientamento in entrata” e “open day”. Chi avesse difficoltà a reperire il form può scrivere a dirigente@iisroncalli.it

Fonte: Iis 'Roncalli' di Poggibonsi