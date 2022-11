Palazzetto della Sesa, l'Use Basket si dice disponibile

Il Gruppo Sesa ha sempre dimostrato grande attenzione sia nei nostri confronti che del mondo dello sport in generale. Da oltre 15 anni Computer Gross è il main sponsor di Use. Tanti ragazzi e ragazze bambini e bambini possono giocare a basket perché Use, Use Rosa, Basket Biancorosso e Pool Use in tutti questi anni hanno potuto contare sul supporto del Gruppo Sesa e di tante altre società che sono presenti sul nostro territorio.

Il presidente del Gruppo Sesa, Paolo Castellacci dice che vorrebbe realizzare una struttura polifunzionale e la sindaca Brenda Barnini gli risponde che è disponibile a mettersi subito attorno ad un tavolo per mettere le gambe a questo progetto.

Use, Use Rosa, Basket Biancorosso e Pool Use, che fin dalla sua costruzione gestiscono il PalaSammontana sono disponibili a mettere a disposizione la loro esperienza ed a collaborare alla realizzazione di questo progetto che potrebbe rappresentare un volano di sviluppo non solo per il mondo dello sport, ma per l’intera nostra città.

Se necessario possiamo mettere a disposizione anche professionalità per la realizzazione del progetto e per reperire eventuali contributi.

La realizzazione di questo impianto ci potrebbe permettere di continuare a giocare ad alto livello come abbiamo fatto negli ultimi 25 anni. Ormai per partecipare a campionati nazionali occorrono strutture adeguate e il PalaSammontana non ha queste caratteristiche.

Fonte: Use Basket Empoli