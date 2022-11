Abbandona l'auto dopo incidente, bloccata via Bonistallo a Empoli

Gravi disagi al traffico, questo pomeriggio a Empoli. In via Bonistallo un'auto è andata a sbattere contro il muro di mattoni rossi del sottopasso. Il conducente ha abbandonato il mezzo e non è più tornato, bloccando di il passaggio agli altri automobilisti. Sul posto è intervenuta la Municipale empolese, in seguito all'allarme dato da un passante. La macchina incidentata è stata sequestrata e sono in corso le indagini per individuare chi l'abbia abbandonata e i motivi per cui lo abbia fatto.