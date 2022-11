Abc Castelfiorentino, Francesco Borghesi premiato dal CONI

Proseguono le soddisfazioni in casa Abc Castelfiorentino. Dopo la consegna della Stella di Bronzo al Merito Sportivo, assegnata alla società e ritirata lo scorso 18 novembre dal presidente Renzo Tani, questo pomeriggio il grande protagonista è stato Francesco Borghesi, classe 2008 che, nell’ambito della Giornata Olimpica Elite, ha ricevuto il riconoscimento del CONI per i meriti sportivi raggiunti in occasione della partecipazione al Trofeo CONI 2022.

Francesco, infatti, ha rappresentato la Toscana durante le Finali Nazionali 3×3 che si sono svolte a Sinalunga proprio all’interno del Trofeo CONI, alle quali ha preso parte insieme a Federico Zecchi, Brando Baldi e Jonathan Bufalini.

A Francesco, dunque, i complimenti della società per aver portato in alto i colori dell’Abc e dell’intera Toscana!

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa