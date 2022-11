Azienda di Ponte a Egola contro la violenza sulle donne: il 90% delle dipendenti è rosa

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'azienda Nuovo Biesse di Ponte a Egola scede in campo per dire 'Basta alla violenza sulle donne'. L'azienda di lavorazioni su suola in gomma è rappresentata al 90% di donne. Assieme a due paia di scarpette rosse, simbolo della lotta al femminicidio, sono scesi tutte le dipendenti assieme al titolare Francesco Vitale.

"La nostra - commenta Vitale - è un'azienda tutta al femminile, familiare dal cuore artigianale. Siamo orgogliosi di ciò. Quest'oggi ci sentiamo di dire che solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande. Speriamo che con il nostro piccolo gesto, possiamo farci sentire. "