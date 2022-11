Caro bollette, contributi per i residenti di Santa Maria a Monte a basso Isee

Il Comune di Santa Maria a Monte informa che da oggi 25 novembre fino al 29/12/2022 è aperto l’avviso per presentare la domanda per beneficiare di un aiuto economico rivolto alle famiglie colpite dagli effetti del “caro bollette” conseguente alla crisi energetica.

I requisiti richiesti per poter partecipare all’avviso sono i seguenti:

- residenza nel Comune di Santa Maria a Monte;

- cittadinanza italiana o UE (i cittadini stranieri devono essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità);

- possesso di ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 11.000,00; attestazioni di pagamento utenza domestica (energia elettrica e/o gas) intestata ad un componente del nucleo familiare riferita all’abitazione di residenza.

Pervenute le domande da parte dei cittadini, i Servizi sociali procederanno all’istruttoria e a redigere graduatorie. Al fine di poter attribuire i contributi alle famiglie prima di Natale, per le domande pervenute entro il 3/12/2022, i contributi potranno essere erogati già prima del 15/12/2022. Mentre per tutte le altre domande pervenute dopo tale data i contributi saranno erogati nella prima metà di gennaio 2023.

"Ancora una volta il Comune di Santa Maria a Monte, con questo intervento immediato dimostra la sua vicinanza e la volontà di sostenere quei cittadini che si sono trovati in grave difficoltà e non riescono a far fronte al pagamento delle bollette", dichiara il sindaco Ilaria Parrella.

"Stiamo cercando di attivare tutte le azioni necessarie più rapidamente possibile, nella consapevolezza che sul tema del ‘caro bollette’ non c'è tempo da perdere. Cio’ al fine di far arrivare alle famiglie, in difficoltà, un sussidio concreto. Sarà possibile assegnare ai nuclei familiari che hanno i requisiti, e che ne hanno fatto richiesta, un contributo per le spese energetiche ,che potrà arrivare fino ad 300.00 Euro. Grazie anche a questa iniziativa ci confermiamo essere un’ amministrazione vicina ai cittadini, che in questo periodo stanno vivendo le conseguenze negative della grave crisi energetica", conclude il Vice sindaco Manuela Del Grande .