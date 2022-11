Concerto di beneficenza 'Lions Club Valdelsa for Tribe Cares'

Un concerto di beneficenza per l’istituzione di borse di studio musicali: il Lions Club Valdelsa e la scuola di musica Music Tribe hanno organizzato Lions Club Valdelsa for Tribe Cares questa domenica 27 novembre alle 11.00 in Sala Maggiore al Teatro Politeama di Poggibonsi. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.

In particolare, con il ricavato dall’evento verranno istituite alcune borse di studio che consentiranno ad un gruppo di ragazzi che frequentano il Servizio di Doposcuola della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa – FTSA, di usufruire di un carnet di lezioni individuali di musica e di approccio agli strumenti musicali, con l’obiettivo di promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima integrazione di tutti i ragazzi che saranno coinvolti, di favorire lo sviluppo della sensibilità musicale, anche al fine di prevenire e/o superare eventuali disagi o difficoltà personali o familiari oltre che, perché no, favorire la scoperta di eventuali talenti.

Sul palco si alterneranno i musicisti, gli insegnanti e il coro di Music Tribe, con interventi di David Riondino, Chiara Riondino, Alessia Arena, Raffaele Spidalieri e Max De Angelis. Verranno eseguiti brani di Ivano Fossati, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Niccolò Fabi, Bruce Springsteen e molti altri.

L’iniziativa ha il patrocinio dei comuni di Casole, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, è in collaborazione con la Fondazione Elsa e ha visto la partecipazione di imprese del territorio sensibili ai temi sociali. La quota di ingresso è minimo 15 euro e viene acquisita come donazione liberale. Per informazioni 338 2838944.

Fonte: Ufficio Stampa