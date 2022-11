FdI Empolese Valdelsa: "Riconfermati aiuti al terzo settore, inutili polemiche dal Pd"

Finalmente si chiarisce, se ce ne fosse stato comunque bisogno, che, anche nel Dl Aiuti quater, pubblicato e in attesa di conversione in legge, saranno riconfermati gli aiuti al terzo settore, alle associazioni di volontariato per contrastare il caro energia.

In attesa di convertire questo ultimo decreto in legge, il governo Meloni ha convertito il precedente, eredità del governo Draghi, che presentava già aiuti al terzo settore, al volontariato, alle Onlus.

Quindi, a differenza di quanto sostenuto dai sindaci Pd dell’Empolese-Valdelsa, guidati dal fucecchiese Spinelli, in qualità di presidente della Società della Salute, e dall’On. Dario Parrini, sempre pronto ad imbastire inutili polemiche quasi sempre smentite dai fatti e sicuramente meno attento in altre occasioni ( come quando, mesi fa, le Misericordie toscane lamentarono i ritardi dei pagamenti dei servizi da parte della regione Toscana a guida Pd ), gli aiuti al prezioso mondo del volontariato saranno riconfermati. Segnale importante di attenzione del governo di centrodestra verso un settore che, in nome del principio di sussidiarietà, ha un ruolo determinante per la nostra società in sanità, nel sociale, nella protezione civile.

Auspichiamo che gli esponenti locali del Pd riconoscano pubblicamente di aver sbagliato quando hanno cercato di fomentare una troppo frettolosa protesta del mondo del volontariato. Mondo del volontariato che noi di Fratelli d’Italia siamo abituati da sempre ad ascoltare fattivamente, mai a strumentalizzare come qualcuno sempre più spesso prova a fare.

Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa