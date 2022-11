Gazebo Lega a Fucecchio: "Parleremo con Molteni per lo spaccio alle Cerbaie"

Per domani sabato 26 novembre, la Sezione comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier, organizza dalle ore 9 alle ore 13,30 un gazebo di informazione politica, rivolta alla cittadinanza, presso l'area antistante il supermercato Coop di via di Fucecchiello.

Saranno presenti oltre al Segretario comunale, Marco Cordone che è anche Consigliere comunale di Fucecchio, i Consiglieri del Direttivo e collaboratori, Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti e Marco Vincio Bonaccorsi ed il Consigliere all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Marco Manuelli.

In merito, il Segretario Cordone dichiara: "Per la Lega le Sezioni comunali sono molto importanti perché sono quegli organismi politici che si devono interfacciare con la cittadinanza e fare da tramite con gli eletti anche di livello superiore, devono essere l'orecchio della gente e la voce del territorio.

In questo senso, ribadiamo che per quanto riguarda la tutela dell'Ordine pubblico e la Sicurezza dei cittadini, occorrono più uomini e mezzi delle Forze dell'Ordine sul territorio(come andiamo dicendo da anni e anni), partendo del presupposto che vada attuata la certezza e l'effettività della pena e siamo convinti che il nuovo Governo con 5 ministri della Lega, farà un buon lavoro.

Per quanto riguarda il preoccupante fenomeno dello spaccio di droga nei boschi collinari delle Cerbaie che giustamente preoccupa notevolmente i residenti, abbiamo intenzione di parlarne quanto prima col Sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni e garantiamo il nostro impegno costante".