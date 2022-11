Giornata contro la volenza sulle donne, le iniziative a Borgo San Lorenzo

Studentesse e studenti della Secondaria di Primo Grado di Borgo San Lorenzo e degli Istituti Giotto Ulivi e "Chino Chini" protagonisti per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La mattinata si è aperta con la manifestazione presso l’Auditorium del Giotto Ulivi con interventi e testimonianze oltre ai lavori degli studenti e delle studentesse dei due Istituti.

Alla Secondaria di Primo Grado il Sindaco Paolo Omoboni con la Consigliera con delega alle Pari Opportunità Stefania Ciardi, hanno invece visitato l’esposizione degli elaborati realizzati dagli alunni e dalle alunne di alcune classi.

Nel pomeriggio il flash mob organizzato dal Centro Giovani Chicchessia.

La giornata si chiuderà a Microscena con lo spettacolo teatrale “Finché morte non ci separi”, stesso luogo domani e stesso orario, le 21.00, per lo spettacolo “In piedi signori davanti a una donna”

“104 le donne uccise in questo 2022, 55 quelle che nel 2021 si sono rivolte ai centri antiviolenza di Borgo e Barberino – ricorda il Sindaco Paolo Omoboni -. La violenza sulle donne è qualcosa di vicino a noi. Tocca a noi dire basta, tocca a noi ogni giorno fare qualcosa. Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato, ai professori e alle professoresse per i lavori con i ragazzi, grazie a chi è intervenuto e alla Consigliera Ciardi per l'organizzazione. Il cambiamento passa anche da giornate come questa”.

“Di questi argomenti – aggiunge la Consigliera Stefania Ciardi - è importante parlarne tanto oggi quanto tutti i giorni. Giornate come questa sono importanti, perché purtroppo la violenza contro le donne è un fenomeno che non tende ad arretrare. Ogni donna deve sapere che non è sola, e che può chiedere aiuto. Non dobbiamo essere indifferenti. La violenza non riguarda solo la donna che la subisce, ma è un problema di tutta la società”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa