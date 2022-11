Imbrattano edificio con le bombolette spray, denunciati 3 giovani a Pisa

Trovati tre 19enni pisani incensurati dalla polizia di Pisa dopo aver imbrattato la parete di un edificio con bombolette spray in via Gereschi. Dopo l'una di notte i tre sono stati fermati dopo la breve fuga. La polizia li ha denunciati per deturpamento e imbrattamento di cose altrui e resistenza a Pubblico Ufficiale, in concorso. I poliziotti hanno anche sequestrato ben 22 bombolette di vernice spray, pennarelli, guanti da lavoro, zaini, passamontagna.