Innovazione digitale, Asev a un evento a Helsinki

ASEV, nell’ambito del progetto europeo di cui è coordinatore 40Ready, è stata invitata insieme alla Regione Toscana a prendere parte il 22 novembre ad un evento organizzato dalla Policy Learning Platform del Programma Interreg Europe sui poli di innovazione digitale (DIH – Digital Innovation Hub) ad Helsinki.

L'evento, denominato "I centri per l'innovazione digitale e i dimostratori a sostegno della trasformazione digitale e della competitività delle imprese europee" si è articolato in una serie di conferenze con ospiti internazionali, sessioni interattive, networking e visite di studio, incentrate a come sostenere e superare le sfide digitali in essere.

ASEV è stata invitata a presentare le esperienze emerse nell’ambito del progetto “40Ready” considerate dal programma Interreg come punti di riferimento a cui le regioni europee possono attingere per migliorare le capacità di innovazione e la competitività delle imprese operanti negli hub e dimostratori digitali ed in particolare la strategia di investimento della Regione Toscana nei “Laboratori territoriali aperti 4.0” nell’ottica di rafforzare le attività di formazione sulle soluzioni digitali nelle filiere produttive regionali strategiche ed a supporto dei corsi di alta formazione tecnologica attuata dalle Fondazioni ITS , di cui ASEV è soggetto attivo nella Fondazione “Prodigi”, oltre a rappresentare anche una delle leve per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti nella forza lavoro giovanile previste dal nuovo PNRR.

Fonte: Asev - Ufficio stampa