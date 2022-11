La Pantera delle Nevi proiettato a Pistoia dagli Amici del Padule

L'associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità ha promosso a Pistoia la proiezione del film la Pantera delle Nevi, di M.Amiguet e V.Munier.

Il film è in programmazione per martedì 29 novembre alle 21.20 (e in replica mercoledì 30 alle 17.20) al Cinema Roma d'essai, Via Laudesi 6. Precede il film una breve presentazione dello zoologo Francesco Rovero.

E' una storia vera che ci introduce nella natura e nella cultura himalayana, alla ricerca della mitica pantera delle nevi. Il tema di fondo è il rapporto con la natura nei suoi aspetti più profondi che coinvolgono la sfera emotiva, affettiva e spirituale.

Abbiamo deciso di promuovere questo film – e ringraziamo il Cinema Roma d'essai per avere accolto la nostra proposta – perchè propone una riflessione sul senso profondo del contatto con la natura, da cui siamo sempre più distaccati. Le dinamiche della nostra vita quotidiana e il flusso costante di messaggi banalizzanti e mercificatori che ci inondano tendono a farci perdere di vista da dove proveniamo e ci ostacolano nella nostra naturale ricerca di un'armonia.

Esistono ormai poche aree che offrono ancora grandi spazi di natura incontaminata, ma le occasioni per entrare realmente in contatto con la natura selvaggia sono molto più prossime a noi di quanto possiamo pensare. Basta imparare a orientare lo sguardo e l'attenzione.

La nostra associazione si occupa della divulgazione e della tutela della biodiversità, svolgendo anche attività pratiche di volontariato a favore di aree protette e di progetti di conservazione.

Ci trovate martedì sera al cinema, oppure sul web, o ancora scrivendo a

amicidelpaduledifucecchio@gmail.com

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità