L'Associazione Archeologica Medio Valdarno compie 50 anni: l'evento a Empoli

Esattamente il 7 dicembre del 1972 nasceva a Empoli una delle più antiche associazioni di volontariato archeologico della Toscana.

L’Associazione Archeologica Medio Valdarno di Empoli intende dunque celebrare la pluridecennale attività di questa associazione per ripercorrerne la storia, dalla sua nascita fino ai nostri giorni, attraverso un incontro aperto ai soci e alla cittadinanza che si terrà presso gli spazi del Cenacolo degli Agostiniani di Empoli alle ore 17.00.

Una conferenza celebrativa dei momenti più significativi e con la speranza di vedere la presenza dei tanti volontari e cittadini che hanno prestato la loro opera o che hanno semplicemente condiviso e apprezzato questa lunga storia di amore e passione per Empoli e il suo territorio.

L’Associazione opera sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato e persegue la sua missione attraverso l’iniziativa dei cittadini volontari che intendono impegnarsi nella salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale e storico.

Questo incontro si pone l’obiettivo di cercare di trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, la conoscenza della storia e dell’identità delle comunità dove risiedono ed a tutelarne i valori, nella speranza che una partecipazione più attiva possa contribuire a preservare e valorizzare le testimonianze storiche del nostro passato, ma può essere anche l’occasione per un momento di riflessione sul futuro che il mondo del volontariato, in particolare quello culturale, e il mondo associativo potranno avere.

Un particolare ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Empoli per il Patrocinio concesso e per la preziosa collaborazione. Parteciperanno all’incontro i rappresentanti del Comune di Empoli e della Soprintendenza Archeologica. Per informazioni: info@archeoempoli.it

Fonte: Associazione Archeologica Medio Valdarno