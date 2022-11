No alla violenza sulle donne, scarpe rosse all'ospedale di Empoli

A Empoli due allestimenti questa mattina nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, al presidio socio sanitario di via dei Cappuccini e all’ospedale San Giuseppe. In via dei Cappuccini la scalinata dell’ingresso è stata allestita con alcune paia di scarpe rosse, installazione simbolo della lotta contro la violenza di genere. All’ospedale San Giuseppe un paio di scarpe rosse lucide sono state collocate sul bancone dell’Accoglienza, accompagnate da un breve testo dal titolo “Scarpe senza Donne e custodi in cammino”. Le donne questa mattina in servizio al presidio in via di Cappuccini si sono riversate sulla scalinata per una foto, a testimoniare con la loro presenza che la lotta per i diritti delle donne continua ogni giorno.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa