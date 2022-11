Olafur Eliasson in mostra alla biblioteca di Empoli

Siamo alle battute finali per il cartellone delle attività di ‘la Biblioteca come piace a te’ per il mese di novembre, in Sezione Ragazzi, in biblioteca e al cenacolo degli Agostiniani.

Quest’ultimo ospiterà lunedì 28 novembre, alle 17, la presentazione della mostra di Palazzo Strozzi “Olafur Eliasson. Nel tuo tempo” a cura di Martino Margheri. Per questa occasione la Fondazione Palazzo Strozzi organizza un ciclo di presentazioni per scoprire il lavoro all’artista contemporaneo e il progetto realizzato appositamente per le sale di Palazzo Strozzi in 5 biblioteche comunali di Firenze e 5 biblioteche della Città Metropolitana. Per partecipare non occorre la prenotazione.

Si prosegue poi con il pomeriggio delle sferruzzanti e le loro ‘chicche’ su punti all’uncinetto e ai ferri in biblioteca; il Circolo di lettura per ragazzi ‘Gli Scompaginati’, le imperdibili letture dell’Ora del racconto, ultimo incontro del ciclo ‘Le Api, amiche preziose’ e l’Ora del fare che ha sempre delle novità, soprattutto in questo periodo.



Ecco il programma delle attività della prossima settimana:



Lunedì 28 novembre, alle 15.30 - un nuovo appuntamento con “Sferruzza, Sferruzza” e le super creative sferruzzanti, nei locali della Biblioteca. Per partecipare all’incontro scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.

Lunedì 28 novembre, alle 16.30 e 17.30 - Il Circolo di lettura per ragazzi! Appuntamento dedicato alle ragazze e ai ragazzi che amano leggere: “Gli scompaginati” dagli 11 ai 14 anni e a seguire l’incontro con gli Over 14 in ‘cerca’ di un nome.

(11-14 anni e over 14) su prenotazione

Martedì 29 novembre, alle 17 - L'Ora del Racconto. Il Bradipo.

Siete proprio sicuri che sia così lento? I suoi movimenti sono forse al “rallentatore”? Andate a scoprirlo in biblioteca con la bibliotecaria Antonella in questo interessante pomeriggio dedicato agli animali e alle tante specie che popolano il nostro pianeta. (3-7 anni) su prenotazione.

Sabato 3 dicembre, alle 11.30 – Incontriamoci in un libro! Al via il circolo di lettura dedicato ai lettori dagli 8 ai 10 anni di età (dalla classe terza alla quinta della scuola primaria) per tutti coloro che amano leggere o che vogliono scoprire nuove possibilità di lettura. Da non dimenticare: portare il proprio libro preferito come primo consiglio da dare agli altri partecipanti! (8-10 anni) su prenotazione.

Sabato 3 dicembre, alle 17 – L’Ora del Fare. Da libro ad albero – Avete già in progetto di fare l’albero di Natale? Correte in biblioteca! Sarà un pomeriggio fantastico assieme a Giulia e trasformare le pagine di un vecchio libro in un bell’albero natalizio. (5-10 anni) su prenotazione.

Domenica 4 dicembre, alle 17 – TOB(E)mpoli, quarto e ultimo appuntamento da non perdere con il mondo delle api.

Al Cenacolo degli Agostiniani con l’apicoltore Davide Cristofori per parlare di tecniche di apicoltura e approfondimenti

dedicato a chi vuole approfondire e conoscere l’apicoltura. Al termine, piccola degustazione a base di miele. Non occorre prenotazione.

LE VETRINE - La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” è dedicata alla nuova edizione di Germogli 2022 da poco conclusa, con libri a tema e i gadget tanto attesi, alcuni realizzati dal gruppo ‘Sferruzza Sferruzzaì’ in vendita al banco principale della biblioteca. Mentre nella vetrina della Sezione Ragazzi ci saranno i libri selezionati dai piccoli "bibliotecari per un giorno" di “Ti regalo un giorno da bibliotecario #bimbimbiblio” e ha come titolo ‘La scienza. Tra flora e fauna’. Inoltre una ricca selezione di dvd "Gli imperdibili" , film da ragazzi ma non solo, da vedere in compagnia magari dopo una lunga giornata di scuola o di lavoro.



ORARI DI APERTURA - Si ricorda a tutti che l’orario della Sezione Ragazzi è: lunedì – venerdì 10-19 e sabato 9-13 16-20. L’orario in vigore per la Sezione generale della Biblioteca è: lunedì – venerdì 9-20 e sabato 9-13 16-20



Per prenotarsi alle iniziative della Sezione Ragazzi: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. 0571 757873.