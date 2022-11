Passa col rosso e fugge dalla municipale, denunciato

Ha “bucato” un semaforo rosso di fronte a una pattuglia della Polizia Municipale e si è dato alla fuga all’alt degli agenti che, dopo un inseguimento in cui ha commesso varie infrazioni, lo hanno bloccato e denunciato. Il protagonista è un 39enne peruviano. Il fatto risale alla settimana scorsa. Intorno alle 8.30 una pattuglia in auto su viale Belfiore ha notato uno scooter che oltrepassava il semaforo all'altezza di via delle Ghiacciaie con il rosso per poi fermarsi a quello successivo, in corrispondenza di via Guido Monaco. Gli agenti hanno quindi intimato l’alt al conducente che, dopo un accenno a fermarsi, è poi ripartito a velocità sostenuta verso piazzale di Porta al Prato. A questo punto l’auto della Polizia Municipale si è messa alle calcagna dell’uomo fino a bloccarlo in via di Montorsoli. Nella fuga lo scooterista ha commesso varie infrazioni, tra cui altri due semafori rossi ignorati e una velocità eccessiva in prossimità di diverse scuole proprio nell’orario di ingresso degli alunni. Dai controlli è risultato senza patente perché mai conseguita: lo scooter è stato sequestrato e per l’uomo sono scattati verbali per quasi 5.800 euro e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.