Tari, in arrivo gli avvisi per Fiesole, Bagno a Ripoli, Impruneta, Scandicci. Nessuna sanzione entro 15 giorni

Nei comuni di Fiesole, Bagno a Ripoli, Impruneta e Scandicci sono in consegna gli avvisi di pagamento relativi alla Tari 2022, con scadenza dell’ultima rata del pagamento per l’anno in corso.

Gli avvisi riportano la scadenza del 02.12.2022. Alia Servizi Ambientali SpA precisa che, qualora l’avviso venga recapitato in ritardo dal servizio postale, è possibile effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di scadenza, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Qualora gli utenti dei comuni di Fiesole, Bagno a Ripoli, Impruneta e Scandicci non ricevano la comunicazione, entro il prossimo 15 dicembre, possono procedere con il pagamento, scaricando copia autonomamente attraverso lo sportello digitale www.digitari.it, che permette di visualizzare e stampare copia degli avvisi emessi. Per accedere allo sportello digitale è necessario utilizzare il proprio codice cliente, riportato nella bolletta di acconto già ricevuta.

È, inoltre, possibile richiedere copia dell’avviso anche attraverso il Call Center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571. 196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).