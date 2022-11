Tartufo Bianco di San Miniato, gli ultimi appuntamenti della mostra mercato

Dopo i primi due weekend con grande afflusso di pubblico, la 51^edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato - organizzata da Fondazione San Miniato Promozione - si avvia al gran finale con l’ultimo weekend sabato 26 e domenica 27 novembre.

Ecco il programma, partendo da sabato: dalle 10 alle 20 in piazza del Bastione “ARTour il bello in piazza a San Miniato”, esposizione di artigianato artistico a cura di CNA Pisa; dalle 10 alle 18 lungo la Via Angelica ecco il settimo concorso nazionale di fotografia Ipa, organizzato da I.P.A. C.E.L. di Pisa e ANFI Pisa; alle 16.30 ai Loggiati di San Domenico presentazione del libro “La bambola di celluloide e altri racconti”, di Piero Baldini (con Laura Baldini a moderare); alle 21.30, invece, all’auditorium di piazza Bonaparte di Crédit Agricole andranno in scena Katia Beni e Benedetta Giuntini, in uno spettacolo promossa dalla Misericordia di San Miniato con ingresso a offerta per acquisto ambulanza (minimo 5 euro).

C’è, poi, Casa Tartufo, lo spazio culturale ed enogastronomico in piazza Duomo: alle 11 Giuseppe Cherubini, vicepresidente del Comitato Millemiglia, offrirà un focus sulla famosa corsa a San Miniato, tra passato, presente e futuro; alle 15.30 entreranno in azione la chef Emiko Davis e il sommelier Marco Lami dell’Enoteca Marilu di San Miniato; alle 16.45 sarà il turno dello chef Andrea Perini del ristorante Al 588 di Bagno a Ripoli; infine alle 18 la chef Francesca Bartoli del ristorante Le Note di Guido (Arezzo). Nel mezzo – alle 16.30 circa - ci sarà la gradita presenza di Jonathan Canini, artista comico molto noto fra i più giovani per le sue parodie sui dialetti toscani e non solo; uno dei suoi personaggi caricaturali è, guarda caso, Pamela da San Miniato.

Si passa alla domenica: alle 10 a Palazzo Grifoni “Cosa cambiare dell’attuale sistema agroalimentare per disegnare un futuro migliore senza lasciare indietro nessuno”, convegno a cura delle Condotte Slow Food San Miniato ed Empolese Valdelsa. Alle 16.30, invece, ci sarà la premiazione del concorso Ipa del giorno precedente, mentre sempre alla stessa ora ma al Bastione ci sarà un momento dedicato alla musica classica con “L’insieme d’Archi dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso”, preceduto da “I piccoli Archi”; alle 16.30 ecco “Tartufonie”, kermesse musicale a cura del coro Cosimo Balducci di San Miniato; alle 17.30 all’oratorio della Misericordia concerto del pianista Leonardo Ricciarelli, da Schumann a Debussy.

Senza dimenticare la cerimonia di premiazione a Casa Tartufo alle 11.30: si scopriranno i vincitori dei premi “Tartufo d’oro” (assegnato da Fondazione SMP al tartufo più grande della stagione), “Tartufissimo” (assegnato dalla Pro Loco per il tartufo più grande esporto alla Mostra) e “premio Stagnazza” (da parte dell’Associazione Tartufai, al tartufaio più giovane iscritto all’associazione).

Nel pomeriggio, sempre a Casa Tartufo, ecco lo chef stellato Luca Di Pirro (ristorante La Torre, Hotel Como Castello del Nero), alle 15.30. Alle 16.45, invece, chef Salvatore Vigliotti e il sommelier Daniele Palavisini (miglior sommelier AIS della Toscana 2022), ristorante Papaperi e Papere (San Miniato). E per chiudere in dolcezza i dolci di Paolo Gazzarrini de “Il cantuccio di Federigo”.

Per visitare la mostra si deve far riferimento al servizio navetta da San Miniato Basso, attivo dalle 10 del mattino con un costo di 4 euro per salita e discesa. Tutte le info sul sito degli organizzatori di Fondazione San Miniato Promozione.

Fonte: Ufficio Stampa