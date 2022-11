Uomo disperso in Arno, ricerche da Empoli a Firenze

Sono attive dalle 18 di ieri pomeriggio le ricerche in Arno per un uomo caduto dal ponte alla Vittoria a Firenze in acqua.

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti già dalla serata di ieri con squadre di terraa e mezzi nautici e i sommozzatori. Se inizialmente le ricerche erano limitate al tratto dal ponte alla Vittoria fino alla passerella delle Cascine, nella giornata di oggi il raggio d'azione si è espanso lungo il corso del fiume.

L'elicottero Drago 63 del reparto volo di Cecina ha sorvolato da Empoli fino a Firenze l'Arno, con esito negativo. Proseguono le ricerche del nucleo sommozzatori di Firenze, attraverso un sonar scandagliando il fondale alla ricerca di target. Potrebbe essere utilizzato anche un drone per dettagliare la mappa sulle sponde e al centro del fiume.