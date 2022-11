Un uomo è rimasto ustionato dopo un incendio avvenuto in un colorificio di via Artemisia Gentileschi alle 10.45 questa mattina. I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti per soccorrere l'uomo con due automezzi e 7 uomini. E' stata effettuata anche la bonifica e la messa in sicurezza dell'area. La medicina del lavoro dell'Asl è intervenuta.